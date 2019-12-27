Чего россияне ждут в следующем году?

В канун 2020-го 55% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 24% — спокойствие и уверенность. Под конец года каждый пятый россиянин ощущает усталость (20%), а каждый десятый пребывает в волнении (10%). Также 10% россиян испытывают грусть, а 8% — разочарование. Сообщает в своем исследование ВЦИОМ.

Для себя и членов семьи итоги уходящего года россияне оценивают ниже, чем в прошлом году: индекс личных итогов года в 2019-м составил 9 п. (17 п. в 2018). «Хорошим» или «удачным» лично для себя и своей семьи этот год назвали 54%, а 45% сказали, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжелым.

На 2020-й год граждане возлагают гораздо большие надежды, и чаще ожидают перемен к лучшему, чем год назад на 2019-й: индекс личных ожиданий от будущего года повысился с 34 п. в 2018 г. до 44 п. в 2019 г. Показатель ожиданий в масштабах страны также значительно вырос (с 3 п. до 10 п.). Каждый пятый респондент (21%) полагает, что год будет удачным для него лично, 16% — для страны в целом.