Чем россияне планируют занимаются на новогодних праздниках?

В основном они планируют ходить в гости (30%), гулять на природе (23%) и кататься на коньках, лыжах и санках (20%). Каждый пятый россиянин (21%) сообщил, что собирается работать, а треть (36%) планирует провести время дома. Сообщается в исследование ВЦИОМ.

Дом остается традиционным местом празднования Нового года — 2020-й планируют встретить в родных стенах 78% граждан. Еще 6% в новогоднюю ночь пойдут в гости, 5% отправятся на дачу и т.д. Лишь 7% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год.

В преддверии 2020-го предполагаемые расходы на празднование и развлечения снизились на 24%: сумма средних расходов составляет 10 478 руб. (с 13 755 руб. в прошлом году). По ответам респондентов, на подарки придется потратить в среднем 4 203 руб. (в 2018-м — 5 007 руб.), на новогодний стол — 3 912 руб., на походы в театр, ресторан, детскую елку и пр. — 2 363 руб.

Желания и возможности по подбору подарков в этом году не совпали: презентовать чаще всего собираются конфеты, спиртные напитки и деликатесы (25%), а в подарок их хотят получить всего 9%.

Далее в списке планируемых подарков сувениры (22%), игрушки и парфюмерия, косметика (по 21% соответственно). Самым желанным подарком является путевка на отдых (11%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (10%). Не намерены дарить подарки 17%, отказались бы от их получения 31%.