Куда, когда и как часто россияне путешествовали в этом году?

Онлайн-сервис по продаже билетов UFS.Travel решил проанализировать 2019 год с туристической точки зрения и провел исследование: куда, когда и как часто россияне путешествовали в этом году, как менялись их предпочтения и чем запомнился 2019 год.

Эксперты UFS.Travel выяснили, что самыми популярными внутренними направлениями для ж/д путешествий стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир и Казань.

Лидером по количеству проданных билетов стал маршрут Санкт-Петербург – Москва, средний чек которого составил в 2019 году — 4 086 руб. Самыми востребованными у москвичей оказались поезда в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир и Казань.

Жители Санкт-Петербурга, помимо Москвы, также часто посещали Петрозаводск, Псков, Тверь и Нижний Новгород. Средний чек по направлению Санкт-Петербург–Петрозаводск составил 1454 руб., Санкт-Петербург–Тверь — 2861 руб. Самым минимальным оказался средний чек в Псков — всего 698 руб.

В 2019 году самыми популярными европейскими ж/д направлениями стали Финляндия (Хельсинки, Вантаа) и Латвия (Рига). Их чаще всего посещали москвичи и петербуржцы. Средний чек на билеты в Европу из Москвы составил 7692 руб. и 9462 руб. соответственно, а из северной столицы в полтора-два раза дешевле — 4592 и 4785 руб.

Среди россиян, предпочитающих поездки в Европу, самыми популярными городами стали Тиват, Штутгарт, Милан, Прага, Ларнака и Париж. Чаще всего аэропорты этих городов принимали путешественников из Москвы. Жители Уфы проявили особый интерес к Австрии, а казанцы — к Чехии.

Что касается европейцев, посетивших Россию в 2019 году, то в числе первых — граждане Италии, Чехии, Черногории и Германии. Самыми интересными для них направлениями стали города-миллионники — Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Для пляжного отдыха чаще всего выбирали Крым, а также курорты Краснодарского края — Анапу, Сочи и Туапсе. Кстати, также удалось выяснить, что во время долгих поездок на поезде, например на море, любимым занятием россиян было наблюдение за постоянно меняющимися пейзажами, прослушивание музыки, сон и чтение электронных книг. В целом этим летом в отпуска отправилось всего 52% россиян, а 40% и вовсе решили провести жаркие месяцы за работой.