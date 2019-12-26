Новые комплексы фотовидеофиксации работают на федеральных дорогах Иркутской области

В 2019 году на федеральных трассах Иркутской области установлено 18 камер, 14 из них – с сентября по декабрь. Они фиксируют нарушения Правил дорожного движения на аварийно-опасных участках трассы А-331 «Вилюй», Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал». Об этом сообщили в Упрдор «Прибайкалье».

Комплексы автоматически фиксируют нарушения установленного скоростного режима, выезда на полосу встречного движения, движения по обочине. Внедряемая система контролирует обстановку на улично-дорожной сети, автоматически фиксирует факты нарушений ПДД. Информация с камер в режиме реального времени направляется в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области по защищенному высокоскоростному каналу связи.

В рамках содержания автомобильных дорог в планах Упрдор «Прибайкалье» приобрести и установить ещё 19 комплексов. К 2021 году на федеральных трассах Иркутской области, находящихся в оперативном управлении ведомства будет работать 37 комплексов фотовидеофиксации, установленных за счёт средств федерального бюджета.