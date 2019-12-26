47 опасных мест выезда автомобилей на лёд перекрыли в Иркутской области

На акции «Безопасный лёд» в Иркутской области обследовано больше 480 мест возможного выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лед. В ходе обследований перекрыто 47 мест возможного выезда автомобиля на лед, проведены надзорные мероприятия за эксплуатацией ледовых переправ, установлено более 250 запрещающих и информационных аншлагов в местах возможного выезда на лёд, в потенциально-опасных местах выставлено 7 спасательных постов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Акция «Безопасный лёд» продолжается. Задействуется 321 межведомственная группа численностью 983 человека.