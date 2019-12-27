Куда и за сколько полетят россияне на Новый год?

Так, самый дорогой праздничный тур забронирован на остров Занзибар за более чем 750 000 рублей. Сообщаеся в исследование онлайн-сервиса поиску и бронированию туров Travelata.ru

Лидером в 2019 году среди организованных туристов, которые решили встретить Новый год на отдыхе, стал Таиланд. На втором месте идут курорты ОАЭ. Россия оказалась только на пятом месте — рядом с Вьетнамом.

По сравнению с прошлым годом средний чек на пакетные туры в новогодние каникулы с перелетом и проживанием вырос незначительно — до 124 000 рублей (год назад он был 120 000 рублей).

При этом средний чек на новогодний отдых в России составил 56 000 рублей (год назад — 47 000 рублей). Средний чек на новогодние туры за границу слегка просел по сравнению с прошлым годом — до 127 000 рублей (годом ранее этот показатель был 132 000 рублей).

Самый дешевый тур, приобретенный на новогодние праздники 2019/2020 года за границу, стоил 20 019 рублей — в Турцию. За эти деньги один человек улетит на пять ночей в Аланью в отель 4 звезды без питания.

Самый дешевый тур, приобретенный на новогодние праздники 2019/2020 года на российские курорты, обошелся в 17 757 рублей. За эти деньги один человек улетит в Адлер на восемь ночей в отель 2 звезды с завтраками и ужинами.

Самый дорогой тур, приобретенный на новогодние праздники 2019/2020 года за границу, стоил 751 170 рублей — в Танзанию. За эти деньги двое взрослых улетят на Занзибар на восемь ночей в отель 5 звезд с системой питания «все включено».

Самый дорогой тур, приобретенный на новогодние праздники 2019/2020 года по России, обошелся в 188 162 рубля. За эту сумму четверо взрослых и двое детей улетят в отель 3 звезды в Адлере на пять ночей с завтраками и ужинами.