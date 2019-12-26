Авито: в Иркутске наряд пирата – самый популярный новогодний костюм на утренниках

Эксперты Авито изучили рынок самых популярных праздничных костюмов в Иркутске и выяснили, что наиболее желанным в 2019 году стал наряд пирата, сместив прошлогоднего лидера – снежинку. В среднем по городу покупка детского карнавального костюма к Новому году стала на 30% дороже. Его цена составляет почти 1 100 рублей.

В этом году в Иркутске большинство детей хотели быть на новогодних утренниках пиратами: 24,8% от всего спроса пришлись на этот карнавальный наряд. Еще 12,3% собираются прийти в образе снежинки. Примечательно, что в прошлом году этот же костюм был лидером по спросу в городе (27% от всего спроса). Третье место досталось принцессам – 11,7%.

В целом по России самыми востребованными стали образы принцесс и пиратов, набравшие 12,3% и 11,1% от всего спроса соответственно.

Иркутск стал одним из 7 крупнейших городов страны, где абсолютным лидером среди новогодних детских костюмов стал наряд пирата. В 14 городах наиболее желанны костюмы принцесс, и только в Ульяновске и Уфе чаще всего выбирали костюм снежинки.

В Иркутске дешевле всего на Новый год нарядиться супергероем, такой костюм стоит примерно 600 рублей. Дороже всего родителям обойдется костюм волка – чуть более 2 500 рублей.

В среднем по России стоимость детского новогоднего костюма составляет около 2 600 рублей, что на 55% больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Подорожание отмечено в 9 крупнейших городах. Первую тройку по увеличению цены за год заняли Тольятти (53%), Иркутск (30%) и Москва (20%).