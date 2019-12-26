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В Иркутской области представители турбизнеса и сферы гостеприимства повысили квалификацию

26 декабря 2019

С 23 по 25 декабря по заказу агентства по туризму Иркутской области прошло обучение представителей туристического бизнеса и сферы гостеприимства региона по дополнительной профессиональной программе подготовки экспертов по оценке квалификаций. Образовательную программу освоили представители региональных ассоциаций в сфере туризма, работающих по направлениям: гостиничное дело, общественное питание, туризм. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На курсах изучалась нормативно-правовая база системы независимой оценки квалификации и ее методологическая основа, а также особенности организации и проведения процедуры независимой оценки. На практическом занятии обучающиеся показали себя не только как эксперты, но и как соискатели на подтверждение квалификационного уровня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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