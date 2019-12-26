Ипотечная ярмарка Сбербанка для тулунчан

В Тулуне, для жителей города и района, 25 декабря Сбербанк провел выездную Ипотечную ярмарку. Мероприятие поддержало Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, а также 15 партнеров Байкальского банка ПАО Сбербанк — региональные агентства недвижимости и компании- застройщики.

Жителей территорий зоны ЧС, пострадавших в результате наводнения летом 2019 года, пригласили ознакомиться с вариантами по приобретению недвижимости - в новостройках или во вторичном жилье. В спектре предложений звучал Иркутск, другие территории региона и страны были предложения по покупке недвижимости и в самом Тулуне.

«Ярмарка, которую мы проводим на данной территории совместно со Сбербанком, конечно нацелена на то, чтобы люди, чья жизнь оказалась разрушена стихией, как можно быстрее решили свои жилищные проблемы»- рассказал Илья Кручинин, заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. «Нам важно и то, чтобы горожане все-таки принимали решение остаться на своей территории, в своих городах и поселках. Региональной и федеральной властью принято решение по развитию этой территории, здесь будет создана особая «точка роста»-ТОСЭР и это очень важно для людей».

Строительные компании провели с тулунчанами прямые консультации по объектам недвижимости, которые можно приобрести с помощью жилищных сертификатов, выданных пострадавшим в ЧС.

Анна Яковенко, представитель компании «Грандстрой» (г. Иркутск): «Для жителей пострадавших районов нашей компанией были разработаны особые условия по приобретению квартир. Помогаем мы и по всем вопросам оформления сделки, а при необходимости - делаем ремонт в объектах, чтобы новоселы могли сразу переехать и жить в своей квартире».

Николай Петров, представитель строительной компании «Атекс»:

«На ярмарке Сбербанка люди могли ознакомиться со всеми домами, которые представляет наша компания- застройщик. Ознакомиться с объектами тулунчане могут не только по фото и видео, но и - выехать на строительную площадку, увидеть своими глазами, как идет строительство на данном этапе».

Посетителями ярмарки стали 36 тулунских семей, которые пока не определились с выбором жилья, и выездное мероприятие Сбербанка и застройщиков для многих из них стало решением жилищной задачи.

«Мы, конечно, смотрели разные варианты по интернету, но это очень сложно, поэтому решила приехать сюда- напрямую обратиться к специалистам и получили профессиональную поддержку. Очень приятные условия нам предложили. Думаю, что теперь получится у нас купить именно то, что желаем»- рассказала жительница п. Аршан (Тулунский район), педагог, Галина Анваровна Меркурьева, ее дом сильно пострадал во время наводнения, семья мечтает о переезде. Квартиру в Иркутске присматривала и пенсионерка Ольга Юрьевна Лазуткина: «Мне все разъяснили, дали много буклетов, предложили несколько вариантов, это очень удобно. Я человек в возрасте и, конечно, куда-то ехать за пределы Тулуна, чтобы посмотреть и узнать, было бы сложно. А здесь все было очень удобно для людей».

«Свою цель выездная ярмарка выполнила, мы увидели живой интерес местных жителей к предложениям строительных компаний и агентств недвижимости. Полезными для людей были и консультации специалистов Сбербанка, особенно об особых условиях по ипотеке со сниженной до 8,7% ставкой», - сообщила Татьяна Чувайлова, директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Байкальского банка ПАО Сбербанк.