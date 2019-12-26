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Надзорные органы через видеонаблюдение будут следить за строительством домов в Тулуне

26 декабря 2019

Надзорные органы будут следить за строительством домов для пострадавших от наводнения и соблюдение мер безопасности в Тулуне. Об этом сообщили в региональном правительстве. 



«Ростелеком» предоставил услуги видеонаблюдения и каналы связи. Установленное оборудование обеспечивает устойчивую голосовую связь и высокоскоростную передачу данных. Камеры установлены для служебного пользования, заказчиком является Служба Заказчика Иркутской области.

- Видеонаблюдение позволяет следить за ходом строительства, соблюдением плана производства работ, технологий; контролировать своевременность и полноту поставок строительных материалов, передвижение спецтехники, - отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Напомним, среди первоочередных задач, стоящих перед региональной властью, временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обозначил ускорение темпов строительства жилья для пострадавших от летнего наводнения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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