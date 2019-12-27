Wildberries удвоил число пунктов выдачи заказов в 2019 году

С начала года Wildberries открыл более 3400 новых фирменных пунктов выдачи заказов. Из них свыше 3100 точек распахнули свои двери в России, 140 – в Беларуси, 100 – в Казахстане, 28 – в Армении и 9 – в Киргизии. В 2019 году пункты самовывоза появились в 1248 населенных пунктах, в 722 из которых компания открыла свои ПВЗ впервые.

Таким образом, на конец года сеть пунктов выдачи Wildberries насчитывает свыше 6100 точек, компания остается лидером на рынке e-commerce по числу собственных пунктов выдачи.

Самым «восточным» новым ПВЗ Wildberries в 2019 году стала точка в Петропавловске-Камчатском, а самым «западным» объектом – пункт самовывоза в Калининграде. Самой «северной» точкой стал ПВЗ в г. Заполярном Мурманской области, а самой южной – г. Капан в Республике Армения. Примечательно, что расстояние между самой северной и южной точкой составляет 4,5 тыс. км, а между западной и восточной – 7,4 тыс. км.

Свой шеститысячный пункт выдачи заказов компания открыла в конце декабря, в поселке Новосемейкино Самарской области с населением около 10 тыс. человек. Большинство торговых объектов поселка предлагают своим покупателям продовольственные товары, здесь отсутствуют крупные торговые центры.

Ранее за покупками жителям Новосемейкино приходилось ездить в Самару, которая находится в 22 км по автомобильной трассе. Теперь одежду и обувь, книги, детские товары, электронику, бытовую технику и многое другое можно выбрать онлайн на Wildberries и получить с доставкой в Новосемейкино.