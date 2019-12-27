Может ли 2020 год стать годом глобального кризиса?

Может ли 2020 год стать годом финансового кризиса? Начиная с истории с Lehman Brothers 2008 года, кризисом пугают каждый раз под Новый год. Обычно говорят об обвале на американском рынке акций, касательно России акцентируют внимание на том, что обвал американских акций вызовет падение цен на нефть. Рано или поздно они угадают, ведь даже испорченные часы показывают правильное время дважды в сутки, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари».

— США остаются крупнейшей экономикой мира, эмитентом резервной валюты и главной военной державой. Однако у руля флагмана мировой экономики находится не совсем адекватный человек, мыслящий категориями 19, а не 21 века. Вместе с тем, Трамп надеется остаться на второй срок, и любые потрясения до американских выборов ему не выгодны.

Мы полагаем, что никаких обвалов на мировых рынках до выборов президента США не будет. А вот после от Трампа можно ждать всего, что угодно. Даже реструктуризацию долга и введение вместо доллара новой валюты. Поэтому, с нашей точки зрения, до американских выборов все рисковые активы можно покупать.

Конечно, новый 2020 год будет связан и с двумя другими рисками, которые с нашей точки зрения, могут вызвать волатильность, но не обвал финансовых и сырьевых площадок. Торговый конфликт США и Китая. Плюс к этому газовая история — запуск «Силы Сибири» больно ударил по газовому сектору Канады и Австралии. Ну и конечно, американские санкции в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока» — фактически это вопрос суверенитета Европы от США. Найдутся ли у Европы силы на ввод контрсанкций против США?