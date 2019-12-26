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АТБ расширил линейку карточных продуктов и выпустил дебетовую карту Командира в рамках совместной промоакции с «World of Warships»

26 декабря 2019

АТБ выпустил уникальную дебетовую Карту Командира в рамках совместной промоакции с «World of Warships». Новая карта позволяет пользователям игры «World of Warships» получить код приветствия после первой покупки по карте.

Карта командира от Азиатско-Тихоокеанского Банка подойдёт тем, кто увлекается историей флота. Держателям доступны различные бонусы, в числе которых — премиальные привилегии в «World of Warships», онлайн-игре про морские сражения.

- Эта карта предназначена специально для участников игры World of Warships. Чем она интересна? Это дебетовая карта с возможностью последующего оформления кредитного лимита, современный игровой дизайн, отличающийся от других карт, приветственные коды, которые начисляются после активации карты, - рассказал директор департамента развития карточного бизнеса и портфельного менеджмента Александр Руденко.

Эксклюзивными преимуществами карты являются:

  • Активация Премиум линкора VI уровня после совершения первой покупки по Карте Командира;
  • 45 дней Корабельного премиум аккаунта в подарок;
  • бонусы за регулярное использование карты, в том числе дальнейшее пополнение коллекции кораблей;
  • бесплатное пополнение с карты другого банка на сайте Банка и в Интернет-банке;
  • бесплатное совершение безналичных операций в торгово-сервисных предприятиях.

Более подробная информация: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный) или по адресу: https://www.atb.su/card-world-of-warships/


/ Сибирское Информационное Агентство /
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