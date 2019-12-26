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Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых

26 декабря 2019

Сбербанк сообщает о запуске ипотеки для самозанятых клиентов, подключивших сервис «Свое дело».

Оформить ипотечный кредит самозанятые смогут по программам: «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Гараж» и «Загородная недвижимость» (за исключением целей на индивидуальное строительство).  

Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке — 7%.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:

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«Ранее у самозанятых граждан возникала проблема подтверждения доходов при оформлении кредитов, даже при стабильно высоком уровне заработка. Мы поддерживаем клиентов, развивающих собственный бизнес, и предлагаем комфортные условия для покупки недвижимости в ипотеку».

Подать заявку на ипотеку для самозанятых и выбрать подходящую недвижимость можно онлайн на DomClick.ru

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за несколько минут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», во вкладке «Платежи/Госуслуги» сервис «Свое дело» или через поиск по приложению, указав «Самозанятым» или «Свое дело». Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются. Подробная информация о  регистрации, новых возможностях для самозанятых, налоговом режиме и ограничениях по его применению, размещена на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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