Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых

Сбербанк сообщает о запуске ипотеки для самозанятых клиентов, подключивших сервис «Свое дело».

Оформить ипотечный кредит самозанятые смогут по программам: «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Гараж» и «Загородная недвижимость» (за исключением целей на индивидуальное строительство).

Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке — 7%.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:

«Ранее у самозанятых граждан возникала проблема подтверждения доходов при оформлении кредитов, даже при стабильно высоком уровне заработка. Мы поддерживаем клиентов, развивающих собственный бизнес, и предлагаем комфортные условия для покупки недвижимости в ипотеку».

Подать заявку на ипотеку для самозанятых и выбрать подходящую недвижимость можно онлайн на DomClick.ru

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за несколько минут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», во вкладке «Платежи/Госуслуги» сервис «Свое дело» или через поиск по приложению, указав «Самозанятым» или «Свое дело». Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются. Подробная информация о регистрации, новых возможностях для самозанятых, налоговом режиме и ограничениях по его применению, размещена на сайте банка.