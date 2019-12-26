Новости

Банк «Открытие» запускает сервис SwatchPAY! для своих клиентов

26 декабря 2019

Банк «Открытие» совместно с Mastercard и швейцарским часовым брендом Swatch предложил своим клиентам новый сервис бесконтактных платежей SwatchPAY!. Теперь держатели карт Mastercard банка «Открытие» смогут быстро и удобно оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch. 

В соответствии с партнерским соглашением, сервис SwatchPAY! доступен только держателям карт Mastercard. Его поддерживают 6 моделей из специальной коллекции SwatchРAY!, оснащенные спрятанными под циферблатами модулями NFC. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо установить приложение SwatchPAY! (доступно на iOS и Android) на свой смартфон и привязать к часам карту Mastercard банка «Открытие» в магазинах Swatch, отсканировав ее через камеру смартфона или введя данные вручную. Более подробная информация доступна на сайте Mastercard.

«Оплата покупок с помощью гаджетов пользуется все большей популярностью у наших клиентов – это быстро, удобно и безопасно. Появление нового платежного инструмента от едва ли не самого популярного во всем мире часового бренда позволит увеличить число клиентов, делающих выбор в пользу бесконтактных платежей. Россия традиционно открыта для самых смелых финансовых инноваций, и мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят новый сервис», - отметил Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Лёд на Байкале станет платным
«2020 год будет пилотным». Сотрудники нацпарка будут вести профилактические беседы о правилах нахождения на льду Байкала
Лед на Байкале станет платным. И это не шутка
Штраф за выход на лед Байкала без разрешения составит 3-4 тыс. рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании