Банк «Открытие» сообщил о новых условиях премиального обслуживания

Банк «Открытие» сообщил об обновлении условий премиального обслуживания. Изменение тарифов связано с запуском новой премиум-модели в ноябре текущего года.

Премиальным клиентам «Открытия» предлагаются более привлекательные условия по основным продуктам банка (повышенный кэшбэк, надбавки по вкладам и накопительным счетам), а также бесплатные небанковские сервисы (расширенная страховка в путешествиях для всей семьи, доступ в бизнес-залы, юридические консультации) и ряд других привилегий. С 1 января 2020 года будут отменены трансферы от/до аэропортов и вокзалов; взамен клиенты банка смогут воспользоваться скидками на поездки в автомобилях бизнес-класса, а также другими специальными предложениями партнеров «Открытия» – платежных систем Visa и Mastercard. Программы лояльности и привилегии партнеров остаются в силе: все накопленные бонусы, баллы и мили сохраняются, размер начислений не меняется.

Преимущества премиального обслуживания доступны клиентам экс-Бинбанка уже сегодня. Клиентам «Открытия» для активации статуса «Премиум» достаточно обратиться в любое отделение банка. А с 1 февраля 2020 года премиальный статус будет действовать при условии поддержания ежедневных минимальных остатков на счетах в компаниях группы «Открытие» от 3 млн руб. (для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) или 2 млн руб. (для других регионов страны). Учет активов производится ежедневно, а под остатками понимается суммарный портфель денежных средств по следующим продуктам: текущие счета, срочные вклады, накопительные счета, карточные счета, за исключением кредитных средств, а также по договорам инвестиционных и страховых продуктов, заключенным клиентом с компаниями Группы «Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», ООО СК «Росгосстрах Жизнь», АО «Открытие Брокер», ООО «УК «ОТКРЫТИЕ»).

При снижении суммарного остатка на счетах ниже требуемой суммы для сохранения статуса нужно будет восстановить баланс в течение 30 дней. При невыполнении данного условия статус «Премиум» будет отключен, а премиальные привилегии станут недоступны. При этом обслуживание карт останется бесплатным до окончания срока их действия, и соблюдать минимальные требования для этого больше не потребуется.

С более подробной информацией о новых условиях премиального обслуживания можно ознакомиться здесь.