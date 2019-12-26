Как работает Сбербанк в новогодние праздники 2019-2020

В период новогодних и рождественских праздников устанавливается особый график работы офисов Сбербанка.

31 декабря 2019 года обслуживание клиентов в Иркутской области, Читинской области и Республике Бурятия производится в обычном режиме, сокращенном на 1 час. При этом для внутреннего структурного подразделения Бурятского ГОСБ № 8601 31 декабря объявлен выходным.

В период с 1 по 8 января 2020 года устанавливается нерабочий праздничный день для всех офисов банка, кроме дежурных*.

Также напомним, что большинство банковских операций, в том числе по оплате счетов, проведению денежных переводов и многие другие, доступны в любое время в дистанционных каналах обслуживания Сбербанка. Правила переводов на дебетовые карты не меняются, владельцы карт могут переводить денежные средства привычным способом.

С 9 января 2020 года обслуживание клиентов производится в обычном режиме работы, предусмотренного для каждого из офисов банка.

Список дежурных офисов Сбербанка*