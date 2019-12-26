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Как работает Сбербанк в новогодние праздники 2019-2020

26 декабря 2019

В период новогодних и рождественских праздников устанавливается особый график работы офисов Сбербанка.

31 декабря 2019 года обслуживание клиентов в Иркутской области, Читинской области и Республике Бурятия производится в обычном режиме, сокращенном на 1 час. При этом для внутреннего структурного подразделения Бурятского ГОСБ № 8601 31 декабря объявлен выходным.

В период с 1 по 8 января 2020 года устанавливается нерабочий праздничный день для всех офисов банка, кроме дежурных*. 

Также напомним, что большинство банковских операций, в том числе по оплате счетов, проведению денежных переводов и многие другие, доступны в любое время в дистанционных каналах обслуживания Сбербанка. Правила переводов на дебетовые карты не меняются, владельцы карт могут переводить денежные средства привычным способом. 

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С 9 января 2020 года обслуживание клиентов производится в обычном режиме работы, предусмотренного для каждого из офисов банка.

Список дежурных офисов Сбербанка*

Субъект РФ Населенный пункт Адрес Дата работы Время работы
4 января 2020 года
Иркутская область г.Ангарск улица 7 микрорайон, 25 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Ангарск улица микрорайон 18, 19 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Бодайбо улица Урицкого, 20 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Братск, ж.р.Центральный проспект Ленина, 35 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Зима улица Подаюрова, 16 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск проспект Маршала Жукова, 5/1 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск улица Новаторов, 3 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск улица Дзержинского, 27А 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск бульвар Рябикова, 20б 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск улица Байкальская, 105-а 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск улица Лермонтова, 90/1 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск улица Розы Люксембург, 62 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Киренск, мкр Центральный улица И.Соснина, 14 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Нижнеудинск улица Масловского, 11-1 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Саянск улица мкр.Центральный, 14 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Тулун микрорайон Угольщиков, 5 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Усолье-Сибирское улица Орджоникидзе, 31 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Усть-Илимск проспект Мира, д.70 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Черемхово улица Некрасова, 17 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Шелехов улица 1 микрорайон, 7а 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область п.Усть-Ордынский переулок Коммунальный, 9 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область р.п.Залари улица Ленина, 105 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область р.п.Куйтун улица Красный Октябрь, 28 04.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область р.п.Магистральный улица Российская, 1в 04.01.2020 10:00-15:00
Читинская область г.Чита ул. Журавлева, 20, пом. 103 04.01.2020 10:00-14:00
Читинская область г.Нерчинск улица Советская, 26 04.01.2020 10:00-14:00
Читинская область г.Чита улица Ленина, 55 04.01.2020 10:00-14:00
Читинская область г.Борзя улица Ленина, 7 04.01.2020 10:00-14:00
Читинская область г.Краснокаменск 409 пом.1 04.01.2020 10:00-14:00
Читинская область г.Петровск-Забайкальский улица Спортивная, 26 04.01.2020 10:00-14:00
Читинская область г.Чита улица Красной Звезды, 4 04.01.2020 10:00-14:00
Читинская область г.Чита проспект Фадеева, 37 04.01.2020 10:00-14:00
Читинская область г.Чита улица Комсомольская, 60 04.01.2020 10:00-14:00
Читинская область г.Чита микрорайон 1, 36а 04.01.2020 10:00-14:00
Читинская область г.Могоча улица Клубная, 3 04.01.2020 10:00-14:00
Читинская область пгт.Агинское улица Бадмы Цыренова, 13 04.01.2020 10:00-14:00
Республика Бурятия г.Улан-Удэ улица Пушкина, 15 В 04.01.2020 10:00-15:00
Республика Бурятия г.Улан-Удэ улица Ключевская, 8а 04.01.2020 10:00-15:00
Республика Бурятия г.Улан-Удэ ул.Ленина, 15а 04.01.2020 10:00-15:00
5 января 2020 года
Иркутская область г.Братск, жилой район Энергетик улица Холоднова, 4 05.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Братск, ж.р. Центральный улица Крупской, 35А 05.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Усть-Кут улица Кирова, 21 а 05.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Тайшет улица Гагарина,, 94 05.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Усть-Илимск улица Наймушина, 1а 05.01.2020 10:00-15:00
6 января 2020 года
Иркутская область г.Братск, жилой район Гидростроитель улица Сосновая, 3Б 06.01.2020 10:00-15:00
Республика Бурятия г.Улан-Удэ проспект Строителей, 18 06.01.2020 10:00-15:00
Республика Бурятия г.Улан-Удэ улица Кабанская, 13б 06.01.2020 10:00-15:00
Республика Бурятия г.Улан-Удэ улица Коммунистическая, 43 06.01.2020 10:00-15:00
Республика Бурятия г.Улан-Удэ улица Туполева, 20-20а 06.01.2020 10:00-15:00
Республика Бурятия г.Улан-Удэ улица Октябрьская, 15 06.01.2020 10:00-15:00
8 января 2020 года
Иркутская область г.Иркутск улица мкр.Юбилейный, 47 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск проспект Маршала Жукова, 5/1 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск улица Розы Люксембург, 215в 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск улица мкр.Первомайский, 27А 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск улица Советская, 73 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск улица Мира, 100А 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск улица Дзержинского,, 1 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск бульвар Рябикова, 20б 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область с.Оса улица Свердлова, 55 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск улица Декабрьских Событий, 105-А 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Шелехов улица квартал 8, 16 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск улица 2-я Железнодорожная, 78 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Слюдянка улица Ленина, 94 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Байкальск улица мк-н Гагарина, 151В 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область с.Кырен улица Ленина, 83 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Ангарск улица 76 квартал, 1 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Ангарск улица мкр-н 12а, 2 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Усолье-Сибирское проспект Красных партизан, 57А 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Черемхово улица Первомайская, 201/1 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Зима переулок Донской,, 1 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Братск, ж.р.Центральный проспект Ленина, 35 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Братск, жилой район Энергетик улица Мечтателей, 1 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Тулун улица Ленина, 5 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Нижнеудинск улица Октябрьская,, 68 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск улица Байкальская, 206 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск улица Нижняя Набережная, 10 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск проезд Ербанова, 6 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Иркутск улица Урицкого, 19 08.01.2020 10:00-15:00
Иркутская область г.Усть-Илимск проспект Мира, д.70 08.01.2020 10:00-15:00
Читинская область г.Чита улица Журавлева, 20 08.01.2020 10:00-19:00
Читинская область пгт.Чернышевск улица Центральная, 23 08.01.2020 08:30-17:30
Читинская область г.Чита улица Ленина, 55 08.01.2020 09:00-19:00
Читинская область пгт.Забайкальск улица Красноармейская, 19 а 08.01.2020 09:00-18:00
Читинская область г.Краснокаменск проспект Строителей, 3 08.01.2020 09:00-18:00
Читинская область г.Чита проспект Советов, 4 08.01.2020 09:00-18:00
Читинская область г.Чита улица Бутина, 50 08.01.2020 09:30-18:30
Читинская область г.Чита улица Весенняя, 1 08.01.2020 09:00-18:30
Читинская область г.Чита улица Красной Звезды, 58, стр.2 08.01.2020 09:00-19:00
Республика Бурятия г.Улан-Удэ улица Геологическая, 28 06.01.2020 10:00-15:00
Республика Бурятия г.Улан-Удэ улица Шумяцкого, 2 08.01.2020 10:00-15:00
Республика Бурятия г.Улан-Удэ улица Терешковой, 2а 08.01.2020 10:00-15:00
Республика Бурятия г.Северобайкальск улица Полиграфистов, 18 08.01.2020 10:00-15:00
Республика Бурятия г.Улан-Удэ улица Родины, 1 08.01.2020 10:00-15:00
Республика Бурятия г.Улан-Удэ улица Гагарина, 25 08.01.2020 10:00-15:00
Республика Бурятия г.Улан-Удэ улица Ленина, 15а 08.01.2020 10:00-15:00
Республика Саха (Якутия) г.Якутск улица Октябрьская, 27 08.01.2020 10:00-15:00
Республика Саха (Якутия) г.Якутск проспект Ленина, 56 08.01.2020 10:00-15:00
Республика Саха (Якутия) г.Якутск улица Дзержинского, 25 08.01.2020 10:00-15:00
Республика Саха (Якутия) г.Мирный улица Комсомольская, 13 08.01.2020 10:00-15:00
Республика Саха (Якутия) г.Нерюнгри проспект Дружбы Народов, 4 08.01.2020 10:00-15:00
Республика Саха (Якутия) г.Якутск улица Ярославского, 17 08.01.2020 10:00-15:00
Республика Саха (Якутия) г.Якутск улица Чиряева, 5 08.01.2020 10:00-15:00

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