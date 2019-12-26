Как работает Сбербанк в новогодние праздники 2019-2020

В период новогодних и рождественских праздников устанавливается особый график работы офисов Сбербанка.
31 декабря 2019 года обслуживание клиентов в Иркутской области, Читинской области и Республике Бурятия производится в обычном режиме, сокращенном на 1 час. При этом для внутреннего структурного подразделения Бурятского ГОСБ № 8601 31 декабря объявлен выходным.
В период с 1 по 8 января 2020 года устанавливается нерабочий праздничный день для всех офисов банка, кроме дежурных*.
Также напомним, что большинство банковских операций, в том числе по оплате счетов, проведению денежных переводов и многие другие, доступны в любое время в дистанционных каналах обслуживания Сбербанка. Правила переводов на дебетовые карты не меняются, владельцы карт могут переводить денежные средства привычным способом.
Читайте также:
С 9 января 2020 года обслуживание клиентов производится в обычном режиме работы, предусмотренного для каждого из офисов банка.
Список дежурных офисов Сбербанка*
|Субъект РФ
|Населенный пункт
|Адрес
|Дата работы
|Время работы
|4 января 2020 года
|Иркутская область
|г.Ангарск
|улица 7 микрорайон, 25
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Ангарск
|улица микрорайон 18, 19
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Бодайбо
|улица Урицкого, 20
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Братск, ж.р.Центральный
|проспект Ленина, 35
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Зима
|улица Подаюрова, 16
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|проспект Маршала Жукова, 5/1
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица Новаторов, 3
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица Дзержинского, 27А
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|бульвар Рябикова, 20б
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица Байкальская, 105-а
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица Лермонтова, 90/1
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица Розы Люксембург, 62
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Киренск, мкр Центральный
|улица И.Соснина, 14
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Нижнеудинск
|улица Масловского, 11-1
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Саянск
|улица мкр.Центральный, 14
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Тулун
|микрорайон Угольщиков, 5
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Усолье-Сибирское
|улица Орджоникидзе, 31
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Усть-Илимск
|проспект Мира, д.70
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Черемхово
|улица Некрасова, 17
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Шелехов
|улица 1 микрорайон, 7а
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|п.Усть-Ордынский
|переулок Коммунальный, 9
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|р.п.Залари
|улица Ленина, 105
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|р.п.Куйтун
|улица Красный Октябрь, 28
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|р.п.Магистральный
|улица Российская, 1в
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Читинская область
|г.Чита
|ул. Журавлева, 20, пом. 103
|04.01.2020
|10:00-14:00
|Читинская область
|г.Нерчинск
|улица Советская, 26
|04.01.2020
|10:00-14:00
|Читинская область
|г.Чита
|улица Ленина, 55
|04.01.2020
|10:00-14:00
|Читинская область
|г.Борзя
|улица Ленина, 7
|04.01.2020
|10:00-14:00
|Читинская область
|г.Краснокаменск
|409 пом.1
|04.01.2020
|10:00-14:00
|Читинская область
|г.Петровск-Забайкальский
|улица Спортивная, 26
|04.01.2020
|10:00-14:00
|Читинская область
|г.Чита
|улица Красной Звезды, 4
|04.01.2020
|10:00-14:00
|Читинская область
|г.Чита
|проспект Фадеева, 37
|04.01.2020
|10:00-14:00
|Читинская область
|г.Чита
|улица Комсомольская, 60
|04.01.2020
|10:00-14:00
|Читинская область
|г.Чита
|микрорайон 1, 36а
|04.01.2020
|10:00-14:00
|Читинская область
|г.Могоча
|улица Клубная, 3
|04.01.2020
|10:00-14:00
|Читинская область
|пгт.Агинское
|улица Бадмы Цыренова, 13
|04.01.2020
|10:00-14:00
|Республика Бурятия
|г.Улан-Удэ
|улица Пушкина, 15 В
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Бурятия
|г.Улан-Удэ
|улица Ключевская, 8а
|04.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Бурятия
|г.Улан-Удэ
|ул.Ленина, 15а
|04.01.2020
|10:00-15:00
|5 января 2020 года
|Иркутская область
|г.Братск, жилой район Энергетик
|улица Холоднова, 4
|05.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Братск, ж.р. Центральный
|улица Крупской, 35А
|05.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Усть-Кут
|улица Кирова, 21 а
|05.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Тайшет
|улица Гагарина,, 94
|05.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Усть-Илимск
|улица Наймушина, 1а
|05.01.2020
|10:00-15:00
|6 января 2020 года
|Иркутская область
|г.Братск, жилой район Гидростроитель
|улица Сосновая, 3Б
|06.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Бурятия
|г.Улан-Удэ
|проспект Строителей, 18
|06.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Бурятия
|г.Улан-Удэ
|улица Кабанская, 13б
|06.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Бурятия
|г.Улан-Удэ
|улица Коммунистическая, 43
|06.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Бурятия
|г.Улан-Удэ
|улица Туполева, 20-20а
|06.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Бурятия
|г.Улан-Удэ
|улица Октябрьская, 15
|06.01.2020
|10:00-15:00
|8 января 2020 года
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица мкр.Юбилейный, 47
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|проспект Маршала Жукова, 5/1
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица Розы Люксембург, 215в
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица мкр.Первомайский, 27А
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица Советская, 73
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица Мира, 100А
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица Дзержинского,, 1
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|бульвар Рябикова, 20б
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|с.Оса
|улица Свердлова, 55
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица Декабрьских Событий, 105-А
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Шелехов
|улица квартал 8, 16
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица 2-я Железнодорожная, 78
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Слюдянка
|улица Ленина, 94
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Байкальск
|улица мк-н Гагарина, 151В
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|с.Кырен
|улица Ленина, 83
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Ангарск
|улица 76 квартал, 1
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Ангарск
|улица мкр-н 12а, 2
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Усолье-Сибирское
|проспект Красных партизан, 57А
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Черемхово
|улица Первомайская, 201/1
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Зима
|переулок Донской,, 1
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Братск, ж.р.Центральный
|проспект Ленина, 35
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Братск, жилой район Энергетик
|улица Мечтателей, 1
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Тулун
|улица Ленина, 5
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Нижнеудинск
|улица Октябрьская,, 68
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица Байкальская, 206
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица Нижняя Набережная, 10
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|проезд Ербанова, 6
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Иркутск
|улица Урицкого, 19
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Иркутская область
|г.Усть-Илимск
|проспект Мира, д.70
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Читинская область
|г.Чита
|улица Журавлева, 20
|08.01.2020
|10:00-19:00
|Читинская область
|пгт.Чернышевск
|улица Центральная, 23
|08.01.2020
|08:30-17:30
|Читинская область
|г.Чита
|улица Ленина, 55
|08.01.2020
|09:00-19:00
|Читинская область
|пгт.Забайкальск
|улица Красноармейская, 19 а
|08.01.2020
|09:00-18:00
|Читинская область
|г.Краснокаменск
|проспект Строителей, 3
|08.01.2020
|09:00-18:00
|Читинская область
|г.Чита
|проспект Советов, 4
|08.01.2020
|09:00-18:00
|Читинская область
|г.Чита
|улица Бутина, 50
|08.01.2020
|09:30-18:30
|Читинская область
|г.Чита
|улица Весенняя, 1
|08.01.2020
|09:00-18:30
|Читинская область
|г.Чита
|улица Красной Звезды, 58, стр.2
|08.01.2020
|09:00-19:00
|Республика Бурятия
|г.Улан-Удэ
|улица Геологическая, 28
|06.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Бурятия
|г.Улан-Удэ
|улица Шумяцкого, 2
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Бурятия
|г.Улан-Удэ
|улица Терешковой, 2а
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Бурятия
|г.Северобайкальск
|улица Полиграфистов, 18
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Бурятия
|г.Улан-Удэ
|улица Родины, 1
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Бурятия
|г.Улан-Удэ
|улица Гагарина, 25
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Бурятия
|г.Улан-Удэ
|улица Ленина, 15а
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Саха (Якутия)
|г.Якутск
|улица Октябрьская, 27
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Саха (Якутия)
|г.Якутск
|проспект Ленина, 56
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Саха (Якутия)
|г.Якутск
|улица Дзержинского, 25
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Саха (Якутия)
|г.Мирный
|улица Комсомольская, 13
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Саха (Якутия)
|г.Нерюнгри
|проспект Дружбы Народов, 4
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Саха (Якутия)
|г.Якутск
|улица Ярославского, 17
|08.01.2020
|10:00-15:00
|Республика Саха (Якутия)
|г.Якутск
|улица Чиряева, 5
|08.01.2020
|10:00-15:00