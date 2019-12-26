Фонд Потанина объявил старт конкурса «Музейный десант» для музейных работников со всей России

Конкурс направлен на развитие профессиональной мобильности сотрудников российских музеев и организаций, осуществляющих музейную деятельность. Он позволяет получить грант на участие в образовательных программах в России и за рубежом по индивидуальному плану или в составе групповой поездки.

Победителям конкурса предоставляется поддержка в виде благотворительной помощи в натуральной и/или денежной формах. Срок поездки – не более 14 дней, максимальный размер поддержки в денежной форме (грант) – 300 000 рублей. Срок подачи заявок: до 10 февраля 2020. Подробная информация доступна по ссылке.

Благодаря «Музейному десанту» сотрудники российских музеев могут познакомиться с успешным опытом и современными практиками музейного дела, углубить свои знания в области стратегического управления, музейного проектирования, экспонирования, работы с различными аудиториями, вовлечения в свою деятельность партнеров и местного сообщества.

В новом цикле заявки принимаются в следующих номинациях: «Индивидуальные поездки по России», «Индивидуальные поездки для участия в Международном фестивале «Интермузей», «Индивидуальные поездки за рубеж», «Групповые поездки по России для молодых музейных специалистов», «Групповые поездки за рубеж».

Директор программ Фонда Оксана Фодина: «Уже не первый год мы наблюдаем ситуацию, когда музеи активно идут по пути освоения новых компетенций: новых форм коммуникации, новых возможностей цифровых и мультимедийных технологий, новых кураторских практик и так далее. Конечно, в современном мире многие области музейного дела уже хорошо разработаны теоретически и представлены как лучшие практики. Тем не менее, лучше всего наблюдать теорию, воплощенную в практике, перенимать опыт на месте, в музейном пространстве в непосредственном контакте и общении со специалистами. Бесспорное преимущество очного обмена — возможность выбрать свою специфику и работать с профессионалами именно своего направления, задать вопрос здесь и сейчас. В ответ на запрос профессионального сообщества на различные образовательные программы Фонд в этом цикле конкурса расширяет количество номинаций. К числу уже традиционных и востребованных мы добавили новую номинацию — «Индивидуальные поездки для участия в Международном фестивале «Интермузей». Мы надеемся, что возможность принять участие в главном ежегодном событии в жизни музеев позволит победителям познакомиться с лучшими практиками в музейной сфере и обменяться опытом с ведущими специалистами.»

Программа групповой поездки по России для молодых музейных специалистов «Гид по компетенциям» продолжит цикл мероприятий Фонда по развитию профессиональных стандартов в музейной отрасли. Программа будет направлена на повышение престижа музейной профессии и развитие рынка специальностей, отвечающих требованию времени и стратегическим приоритетам музеев.

Программа групповой поездки за рубеж «Искусство выстраивания сообществ» продолжит программу обменных визитов между представителями российских и европейских музеев по развитию международного сотрудничества в музейной сфере и созданию условий для реализации совместных проектов музейщиками и профессионалами из смежных областей из разных стран.