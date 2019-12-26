Клиенты «Открытие Брокер» победили в конкурсе «Лучший частный инвестор 2019»

Московская биржа подвела итоги конкурса «Лучший частный инвестор 2019» (ЛЧИ-2019), участниками которого стали почти 7 000 российских инвесторов и трейдеров. По итогам соревнования клиенты «Открытие Брокер» заняли весь пьедестал в номинации «Лучший инвестор на срочном рынке», а участник под ником «barbariska» защитил звание «Лучшего трейдера на ИИС» с доходом 154,5%.

19 декабря завершился конкурс «Лучший частный инвестор 2019» – главное состязание для трейдеров и инвесторов, ежегодно организуемое Московской биржей при поддержке ведущих российских брокерских компаний. В этом году участие в нём приняли почти 7000 человек, а суммарный оборот торгов конкурсантов составил более 1,1 трлн рублей.

Конкурс проводился с 19 сентября по 19 декабря 2019 года на фондовом, срочном и валютном рынке Московской биржи. Конкурсанты должны были выбрать одну или несколько площадок для участия и совершать сделки с финансовыми инструментами в течение срока проведения состязания. Сделки и финансовые результаты участников конкурса ежедневно публиковались в открытом доступе.

В конкурсе участвовали 943 клиента «Открытие Брокер», трое из которых возглавили турнирную таблицу в номинации «Лучший частный инвестор на срочном рынке». Конкурсант под ником «Bushini», занявший первое место, продемонстрировал доходность в размере 197,45%. Участник «barbariska» увеличил депозит на 154,55%, а «VadimJF» на биржевых операциях заработал 124,96% за 3 месяца. Стоит отметить, что конкурсант «barbariska» второй год подряд побеждает в номинации «Лучший трейдер на ИИС», в 2018 году его доходность составила 164,46%.

По итогам конкурса «Открытие Брокер» стал одним из лидеров по количеству активных участников. При этом главный специалист отдела клиентского обслуживания брокерской компании Александр Соболев вошёл в число лучших менеджеров конкурса.

«Конкурс “Лучший частный инвестор” на протяжении многих лет является одним из самых ожидаемых событий инвестиционного года, и наши клиенты традиционно активно в нём участвуют и борются за призовые места. Нам очень приятно, что в этом году конкурсанты от нашей компании не оставили шансов другим трейдерам в торговле на срочном рынке – одной из самых непростых площадок Московской биржи. Поздравляем победителей и надеемся, что они продолжат успешно торговать на финансовых рынках в будущем», – говорит директор по маркетингу «Открытие Брокер» Жанна Чаваррия.