Председателя думы Нижнеудинского района задержали по подозрению в махинациях с лесом

Председателя думы Нижнеудинского района Валерия Заречного задержали 26 декабря по подозрению в махинациях с лесом. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь".
- По данным источника, работали следователи и сотрудники прокуратуры, - пишут в агентстве.
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Председателя думы Нижнеудинского района задержали по подозрению в махинациях с лесом27 декабря 2019
Председателя думы Нижнеудинского района Валерия Заречного задержали 26 декабря по подозрению в махинациях с лесом. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь".
- По данным источника, работали следователи и сотрудники прокуратуры, - пишут в агентстве.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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