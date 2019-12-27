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Председателя думы Нижнеудинского района задержали по подозрению в махинациях с лесом

27 декабря 2019

Председателя думы Нижнеудинского района Валерия Заречного задержали 26 декабря по подозрению в махинациях с лесом. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь". 

- По данным источника, работали следователи и сотрудники прокуратуры, - пишут в агентстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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