Председателя думы Нижнеудинского района задержали по подозрению в махинациях с лесом

Председателя думы Нижнеудинского района Валерия Заречного задержали 26 декабря по подозрению в махинациях с лесом. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь".

- По данным источника, работали следователи и сотрудники прокуратуры, - пишут в агентстве.