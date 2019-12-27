В минсоцразвития Приангарья появился еще один номер телефона для граждан, приобретающих жильё по свидетельствам

Из-за увеличения количества обращений граждан, подавших заявление на оплату свидетельств, в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области введен дополнительный телефон +7 902 768 96 36 по вопросам оплаты договоров, граждан, приобретающих жилые помещения по свидетельствам на социальную выплату, взамен утраченных в результате чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Напоминаем, что с октября в ведомстве по вопросам оплаты договоров работает телефон +7 983 418 92 01. Обращения принимаются по будним дням, с 9.00 до 13.00 часов и с 14-00 до 18.00 часов.