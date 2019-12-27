Новости

В минсоцразвития Приангарья появился еще один номер телефона для граждан, приобретающих жильё по свидетельствам

27 декабря 2019

Из-за увеличения количества обращений граждан, подавших заявление на оплату свидетельств, в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области введен дополнительный телефон +7 902 768 96 36 по вопросам оплаты договоров, граждан, приобретающих жилые помещения по свидетельствам на социальную выплату, взамен утраченных в результате чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Напоминаем, что с октября в ведомстве по вопросам оплаты договоров работает телефон +7 983 418 92 01. Обращения принимаются по будним дням, с 9.00 до 13.00 часов и с 14-00 до 18.00 часов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании