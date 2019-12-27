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Детей из приютов и многодетных семей поздравят в иркутском музтеатре

27 декабря 2019

В Иркутском государственном музыкальном театре им. Н.М. Загурского 27 декабря в 11.30 часов состоится новогоднее театрализованное представление для детей от 8 до 14 лет. Как сообщили в региональном правительстве, его проведут для детей из приютов, приемных семей, находящихся в социально-опасном положении, малоимущих семей и т.д. 

 В Иркутской области проведение новогоднего праздника для детей стало традицией, он объединит 800 ребят.

Детей, приезжающих из муниципальных образований области, встретят Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Для участников праздника покажут  спектакль «Летучий корабль», в конце мероприятия все дети получат сладкие новогодние подарки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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