Иркутский хирург Юрий Козлов читает лекции в детском госпитале Сиднея

Заведующего отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей Ивано-Матренинской детской клинической больницы Юрия Козлова пригласили провести лекции в сиднейском детском госпитале Уэстмид. Как сообщают «Вести-Иркутск», это одна из старейших больниц, где зарождалась детская хирургия.

Напомним, в 2018 году, ему присвоили звание «Заслуженный врач России».

Юрий Козлов начал свою работу в Ивано-Матренинской детской клинической больнице в 1993 году. За это время прошел путь от ординатора до заведующего Центром хирургии и реанимации новорожденных. На его счету тысячи уникальных операций и спасенных жизней.

В 2006 году Юрий Козлов занял первое место на VII Европейском конгрессе детской хирургии, в 2009 году признан человеком года в области здравоохранения Иркутска, награжден почетной грамотой мэра Иркутска и почетной грамотой губернатора Иркутской области, внесен в Книгу рекордов Иркутской области 2009 года. В 2010-м — победитель IX всероссийского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший детский хирург».