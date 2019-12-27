Бассейн построили в поселке Залари

В поселке Залари построили бассейн за 64,8 млн рублей, из них свыше 29,6 млн рублей – средства федерального бюджета, более 31,6 млн рублей – из областной казны, около 3,5 млн – из местной. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

Бассейн в поселке Залари имеет пять дорожек длиной 25 метров, раздевалки, душевые, гардероб, комнату отдыха, инвентарную и тренерскую комнаты, медпункт и другие административные и вспомогательные помещения. Здесь будут открыты секции по плаванию для различных категорий граждан. В бассейне планируют проводить учебно-тренировочные занятия, соревнования, оздоровительные физкультурные и спортивные мероприятия. Рядом с комплексом находится общеобразовательная школа и детский сад, воспитанники которых смогут заниматься в бассейне.