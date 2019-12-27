В АГО утвердили бюджет на 3 года

В Ангарском городском округе на ближайшие три года утвержден бюджет. Расходы на 2020 год запланированы в размере 6 миллиардов 615 миллионов рублей. Дефицит бюджета в 2020 году не превысит допустимых параметров. Об этом сообщили в мэрии.

В бюджете округа предусмотрены расходы на завершение строительства детского сада в 17 микрорайоне, приобретение общеобразовательной школы в 32 микрорайоне и строительство общеобразовательной школы в поселке Мегет.

Прогнозируемая сумма доходов в 2020 году составит 6 миллиардов 273 миллиона рублей.

- Особенность бюджета на следующие годы в том, что из-за изменений в налоговом законодательстве снизилась доходная часть. При этом появились новые бюджетные обязательства. Содержание новых объектов - школы в 7 а микрорайоне и набережной - требует значительного финансирования, – пояснила председатель комиссии Думы по бюджету Наталья Белоус.

Расходная часть бюджета муниципалитета приблизилась к семи миллиардам рублей. Последние несколько лет большие ресурсы тратились на создание комфортной среды и благоустройство территории. Порядка 600 миллионов направят на ремонт дорог.