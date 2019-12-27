В России спрогнозировали убыль населения на ближайшие 16 лет

Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек. Об этом сообщают «Риа Новости» со ссылкой на Росстат.

Как полагают в ведомстве, через 16 лет в России будут жить 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин. В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а низкий вариант предусматривает снижение численности населения до 134,277 миллиона человек.

Средняя продолжительность жизни, как ожидают в ведомстве, вырастет с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.