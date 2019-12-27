Полиция Приангарья предупреждает о риске получить фальшивые деньги перед Новым годом

В рамках акции «Новогодняя безопасность» полиция Иркутской области призывает граждан быть бдительными при расчете наличными. Как сообщают в ГУ МВД России по региону, чаще всего подделывают банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей соответственно 1997 и 2004 годов выпуска. Особое внимание следует уделить пунктирной защитной нити, расположенной на оборотной стороне купюры. В случае, если нить легко сдвигается в сторону либо имеет неровности, потертости, то это фальшивка.

Кроме того, серийный знак на некоторых подделках может легко стираться при попадании на него жидкости, поскольку такие денежные знаки изготовлены с использованием водорастворимых красок. Также стоит осмотреть банкноту и проверить ее на ощупь, обратив внимание на качество бумаги.

Правоохранители напоминают, что при обнаружении поддельных купюр не следует делать попыток избавиться от нее путем сбыта другому человеку. За это грозит уголовная ответственность и наказание до 8 лет лишения свободы.

При выявлении таких денег торговым персоналом необходимо не возвращать подделку клиенту, а нажать кнопку тревожной сигнализации, вызвать работника службы безопасности или позвонить в полицию. При этом полицейские просят продавцов максимально запомнить приметы сбытчика: его рост, внешность, одежду.

Также полиция призывает граждан, обладающих сведениями о фальшивомонетчиках либо информацией о сбыте подделок, обращаться по телефону 8(3952)25-72-00, 89647562131либо 02.