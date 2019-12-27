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Особый противопожарный режим ввели в Иркутской области

27 декабря 2019

С 27 декабря 2019 года до 9 января 2020 года в Иркутской области введён особый противопожарный режим. Предусмотрены дополнительные требования пожарной безопасности, а также комплекс профилактических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения и предупреждения пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. 

Усилят охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Также усилят охрану общественного порядка и федерального государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности.

Обеспечат своевременное реагирование сил и средств; обеспечат готовность систем связи и оповещения населения; организуют и проведут встречи с жителями и ежедневных рейдов по семьям, находящимся в социально-опасном положении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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