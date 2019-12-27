Началась экспертиза проектных заявок, поступивших на конкурс «Территория РУСАЛа»

РУСАЛ сообщает о начале экспертизы грантовых заявок, поданных на конкурс проектов социальной программы «Территория РУСАЛа». Лучшие инициативы получат от компании финансовую поддержку до 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Экспертиза проектов предусматривает несколько этапов. На сайте grants.fcsp.ru/vote/ уже стартовало открытое онлайн-голосование, которое продлится до 10 января. Все желающие могут ознакомиться с проектами и проголосовать за наиболее актуальный и полезный из них.

Итоговый рейтинг проектов составляется с учетом двух показателей: результатов онлайн-голосования жителей и оценок Экспертного совета. Экспертиза проектов проходит с участием представителей промплощадок, а также независимых экспертов в сфере территориального развития и комфортной городской среды.

При подведении итогов конкурса будут учтены результаты всех этапов экспертизы. Победители конкурса станут известны в конце января 2020 года.

- В этом году 26 проектов из 11 городов претендуют на финансовую поддержку компании РУСАЛ на общую сумму более 500 млн рублей. Мы стремимся создать комфортные и условия жизни в городах присутствия компании, – отметил Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

Для справки:

«Территория РУСАЛа» – программа социально-экономического развития территорий, которая предполагает комплексный стратегический подход к реализации лучших проектов инфраструктурных изменений городов присутствия компании. Основные принципы программы: партнерство, открытость, устойчивость и равенство прав претендентов на получение финансирования.

В 2020 году конкурс приурочен к 20-летию компании РУСАЛ и 10-летию социальной программы «Территория РУСАЛа».

Организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.fcsp.ru.