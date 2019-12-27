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11 проектов ИГУ выиграли гранты на 20 млн рублей

27 декабря 2019

Одиннадцать проектов Иркутского государственного университета поддержаны совместными грантами РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований) и правительства Иркутской области. Общий размер финансовой поддержки составил порядка 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. 

Конкурсы прошли по трем направлениям. Первое — региональные научные проекты фундаментальных исследований, выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого – наставника. Из шести поддержанных — три представлены от ИГУ:

«Математическое моделирование динамики популяций Байкальских организмов методами оптимального управления» (Александр Аргучинцев, Институт математики, экономики и информатики),

«Комбинаторные методы анализа конечных иерархических структур и разработка интеллектуальных систем принятия решений» (Олег Кузьмин, Институт математики, экономики и информатики),

«Экобиотехнологический подход в формировании комфортной городской среды и развитии экологического мышления населения Иркутской области» (Дэвард Стом, биолого-почвенный факультет).

Второе и третье направления — региональные проекты фундаментальных научных исследований и региональные научные проекты фундаментальных исследований, выполняемые молодыми учеными. В каждом из них по четыре победителя от ИГУ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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