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«Ростелеком» обеспечил связью стройплощадки для пострадавших от паводка в Иркутской области

27 декабря 2019

«Ростелеком» предоставил услуги видеонаблюдения и каналы связи на площадках для строительства домов жителям, пострадавшим от наводнения летом 2019 года. Сейчас в Тулуне и Черемхово, куда планируют переехать пострадавшие от стихии люди, возводятся микрорайоны с индивидуальными и многоквартирными жилыми домами. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Видеокамеры позволяют круглосуточно следить за ходом строительства, соблюдением плана производства работ и технологий, а также за передвижением спецтехники, помогают контролировать своевременность и полноту поставок строительных материалов. Теперь надзорные органы в режиме реального времени могут отслеживать соблюдение мер безопасности и режима рабочего времени.

- Без качественной связи невозможно реализовать строительные проекты такого масштаба. Зная реальное положение дел и темп строительных работ, можно принимать наиболее эффективные решения, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Среди первоочередных задач, стоящих перед региональной властью, временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев обозначил ускорение темпов строительства жилья для пострадавших от летнего наводнения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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