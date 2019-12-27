«Ростелеком» в Иркутске обучил пенсионеров компьютерной грамотности

«Ростелеком» и пенсионный фонд России завершили очередной курс по обучению людей старшего поколения основам компьютерной грамотности «Азбука интернета» в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ежедневно иркутские пенсионеры изучали компьютер, осваивали общение в социальных сетях, занимались поисковыми системами, создавали личные виртуальные почтовые ящики и отправляли письма по электронной почте. Также возрастные студенты учились пользоваться скайпом и сайтами органов государственной власти, включая единый портал государственных услуг.

Большинство слушателей курса от 60 до 70 лет, причем некоторые из них пришли учиться компьютерной грамотности чтобы не просто освоить компьютер и интернет, но и найти работу на удаленном доступе.

- Для пенсионеров умение свободно ориентироваться в интернет-пространстве сегодня дает много преимуществ, – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

«В нашем быстроразвивающемся мире исключительно важно обладать компьютерной грамотностью. Люди старшего поколения всегда готовы получать новые знания и осваивать навыки, а самое главное — они хотят учиться, и мы всегда оказываем им в этом поддержку», – сообщила

Каждому слушателю курсов подарили пособие «Азбука Интернета». Учебник разработали IT-специалисты совместно с геронтологами специально для людей пожилого возраста. В него вошли новые разделы, которые помогают учащимся осваивать смартфоны и планшеты, популярные приложения для видеосвязи с мобильных устройств. Учиться онлайн и скачать учебник можно на сайте проекта «Азбука интернета».