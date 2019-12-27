Прогноз по рублю на 2020 год — эксперт Альфа-Банка

Для рубля перспективы 1-го полугодия 2020 года выглядят лучше, чем перспективы 2-го, уверена Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка. Она рассказала, какой сценарий ждет рубль в 2020 году.

— Вероятно в начале года рубль будет торговаться на уровне 62-64 рубля за доллар — этому способствует улучшение геополитического фона по России. Однако во второй половине года рынок будет демонстрировать повышенную чувствительность к американской электоральной повестке —- ведь от того, будет переизбран Трамп или нет, зависят перспективы отношений с Россией, а значит риски новых санкций, а значит и перспективность российских рынков. Пока представляется, что в силу этих рисков во второй половине 2020 курс рубля будет находиться в диапазоне 65-70 рублей за доллар.с вероятным выходом на 70 рублей за доллар в случае неблагоприятного сценария, — считает эксперт Альфа-Банка.

