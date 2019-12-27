Рослесхоз создал в Иркутской области представительство

Федеральное агентство лесного хозяйства создало в Иркутской области отдел для усиления контроля за исполнением переданных региону федеральных полномочий в области лесных отношений. Как сообщили в пресс-службе Рослесзоза, структурное подразделение образовано по поручению главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина.

Созданный отдел будет на месте контролировать лесопользование в части соблюдения законодательных требований санитарной, пожарной безопасности, назначения санитарно-оздоровительных мероприятий, правил заготовки древесины. Контролировать борьбу с незаконными рубками и нелегальным оборотом древесины структура будет в том числе с помощью механизмов ЛесЕГАИС и непрерывного дистанционного мониторинга лесных участков. Сейчас формируется кадровый состав отдела.