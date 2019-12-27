35 участников от Иркутской области приглашены в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020»

От Иркутской области 35 человек приглашены к очному этапу в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает АНО «Россия – страна возможностей».

К очному этапу от СФО приглашены 332 участника: Новосибирская область – 97 человек, Красноярский край – 59, Томская область – 30, Омская область – 36, Кемеровская область – 32, Алтайский край – 30, Республика Хакасия – 11, Республика Тыва – 1, Республика Алтай – 1 человек.

В очные региональные полуфиналы в целом приглашены 2 988 конкурсантов.

Региональные полуфиналы пройдут во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года. В каждый из региональных полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашены 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области. В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.