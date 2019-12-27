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Мастерские информационных технологий открыты в Черемховском горнотехническом колледже

27 декабря 2019

Мастерские по профилю «Информационные технологии» открыли в Черемховском горнотехническом колледже им. М.И. Щадова. Как сообщили в региональном правительстве, на эти цели из федерального бюджета было выделено более 20 млн рублей, более двух млн - из бюджета Иркутской области и более двух млн - из внебюджетных источников. 

Пять мастерских открыты по пяти направлениям и соответствуют стандартам WorldSkills. Это программные решения для бизнеса; веб-дизайн и разработка; IT решения для бизнеса на платформе 1C; разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений; разработка мобильных приложений. Мастерские оснащены современными компьютерами, специальным периферийным и интерактивным оборудованием, а также стационарной акустической системой, 3D сканерами и принтерами. В них планируется проводить профориентационные мероприятия для студентов и школьников, а также демонстрационные экзамены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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