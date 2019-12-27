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Каждый третий россиянин планирует сделать ремонт, а каждый четвертый – получить повышение на работе

27 декабря 2019

В наступающем 2020 году большинство россиян планируют получить повышение в должности или зарплате (28%). Сменить место работы настроены 23% респондентов, а еще у 13% в планах открыть собственный бизнес. Еще 8% россиян признались, что планируют в 2020 году впервые устроиться на работу. При этом почти четверть (23%) опрошенных не намерены что-либо менять в карьерном плане. Об этом сообщает «Авито». 

Возможность подняться вверх по карьерной лестнице или получить повышение зарплаты в следующем году рассматривают 31% мужчин и 26% женщин. А идея изменить место работы в 2020 году пришла в голову 20% мужчин и 25% женщин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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