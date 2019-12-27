36% россиян планируют ремонт дома в 2020 году

В 2020 году доля тех, кто планирует делать ремонт у себя в квартире или доме за год выросла до 36%: годом ранее всего 23% россиян задумывались о ремонте своего жилья. Улучшить жилищные условия (переехать в квартиру или дом большей площади, сменить район на более престижный) намерены 13% опрошенных. Столько же респондентов планируют приобрести квартиру или дом. О переезде в другой город задумались 6% россиян, а в другую страну – 2%.

По 36% мужчин и женщин собираются сделать ремонт, при этом о приобретении своего жилья женщины задумаются чаще мужчин (15% против 11%).