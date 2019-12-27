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Гражданин Китая погасил долг 868 тыс. рублей, чтобы улететь домой

27 декабря 2019

Гражданин Китая погасил задолженность в размере около 900 тыс. рублей, чтобы беспрепятственно выехать на родину. Об это сообщили в УФССП России по Иркутской области. 

В Правобережный отдел судебных приставов Иркутска поступил исполнительный лист о взыскании 868 тыс. рублей с предпринимателя, который занимался торговлей на одном из рынков.

Поскольку по истечении срока для добровольной оплаты долг погашен не был, судебным приставом в отношении неплательщика вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы страны. Принятая мера подвигла гражданина оплатить задолженность в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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