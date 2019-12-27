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В 2020 году российские мужчины больше надеются встретить любовь, чем женщины

27 декабря 2019

Большинство россиян устраивает их личная жизнь: более половины мужчин (52%) и женщин (53%) ничего не собираются менять в следующем году. При этом встретить любовь в 2020 году мужчины надеются больше, чем женщины (23% против 15%). Однако вступить в брак готово всего 8% мужчин и 11% женщин, а стать родителями – 11% мужчин и 14% женщин. Об этом сообщает "Авито". 

В целом по России 19% респондентов настроено на встречу со своей «второй половинкой», а на замужество или женитьбу – 10% опрошенных. Завести ребенка в следующем году планируют 12% россиян, еще 2% подумывают о разводе.

С возрастом нежелание что-либо менять неуклонно растет: с 35% в категории младше 18 лет до 77% в возрастной категории 56+. Несмотря на это, ровно половина молодых людей до 18 лет хотят в 2020 встретить вторую половинку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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