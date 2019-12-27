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Количество случаев противоправного вмешательства на ВСЖД увеличилось на 1,6%

27 декабря 2019

С января по ноябрь на ВСЖД зафиксировано 440 фактов противоправного вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Как сообщили в пресс-службе компании это на 1,6% выше прошлогоднего значения. 

Особую тревогу у железнодорожников вызывают хищения элементов инфраструктуры, ведь недостающая деталь может стать причиной аварии. Традиционно наибольший интерес у преступников вызывают материалы верхнего строения пути, кабели электроснабжения и связи, шкафы оборудования сигнализации, централизации и блокировки.

Наблюдается значительное увеличение количества фактов хищения черных металлов и элементов инфраструктуры с объектов транспорта – за 11 месяцев оно достигло 316 случаев (рост 9,7% к уровню прошлого года).

За 11 месяцев на полигоне ВСЖД зафиксировано 50 фактов «вандализма» – это битье стекол локомотивов и вагонов, линз светофоров и т.д.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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