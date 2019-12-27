Снежные и морозные выходные прогнозируют в Иркутской области

В Иркутской области 28 декабря будет переменная облачность, ночью небольшой снег, днём местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -26,-31°, при прояснении -36,-41°, днём -23,-28°, в пониженных формах рельефа -33,-38°, в северных и верхнеленских районах ночью -37,-42°, при натекании облачности -27,-32°, днём -33,-38°, местами -26,-31°. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

В Иркутске ночью облачно, небольшой снег, днём переменная облачность, слабый снег, ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днём 4-9 м/с, температура ночью -26,-28°, днём -23,-25°.

По области 29 декабря будет небольшая облачность, местами небольшой снег, ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -38,-43°, местами -32,-37°, днем -24,-29°, в пониженных формах рельефа -34,-39°, в западных районах местами до -19°.