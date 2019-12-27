В новогодние праздники продолжат выдавать разрешения на посещение Байкала

Заповедное Прибайкалье продолжит выдачу разрешений на посещение территорий в период с 1 по 8 января. Желающие посетить Прибайкальский национальный парк и воспользоваться туристическими маршрутами смогут получить разрешения в территориальных лесничествах и по электронной почте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Единственное исключение состоит в том, что с 1 по 8 января разрешение нельзя будет получить в центральном офисе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по адресу ул. Байкальская, д. 291Б. Однако специалисты отдела туризма будут готовы ответить на звонки по единому номеру телефона и оперативно оформить разрешения по электронной почте.

Адрес получения разрешения по электронной почте: для физических лиц: tourist@baikal-1.ru, для юридических лиц: agent@baikal-1.ru.

Телефон для справок: 8 800 302 04 58, звонок бесплатный.

Также будут выдавать разрешения для посещения ледового маршрута в акватории пролива Малое море.