В 2019 году женщины путешествовали чаще мужчин

28% путешествовавших посетили один или два российских города. При этом, среди туристов оказалось больше женщин – 31%. Среди мужчин, такое количество городов посетили только 24% опрошенных сервисом онлайн-бронирования Ostrovok.ru.

21% респондентов рассказали, что в уходящем году им удалось побывать в трех или четырех российских городах. Интересно, что женщины отдавали свои голоса за этот вариант ответа охотнее мужчин (22% женщин против 19% мужчин).

По 14% опрошенных мужчин и женщин рассказали, что за год побывали в 5-7 городах России.

Еще 12% опрошенных рассказали, что побывали более чем в восьми российских городах в 2019 году, причем среди них оказалось заметно больше мужчин – 17% (среди женщин только 8%). Так, 8% мужчин объехали восемь-десять российских городов, среди женщин этот вариант ответа оказался в два раза менее популярен (4%).

Порядка 3% мужчин рассказали, что побывали в 11-15 городах (среди женщин аналогичный опыт есть только у 1% опрошенных). Более 15 городов в этом году посетили 6% мужчин и только 3% женщин.

Тем не менее далеко не всем россиянам удалось совершить поездки по России в 2019 году: так 25% опрошенных рассказали, что не выбирались в другие города на протяжении года.

Самыми популярными российскими городами стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Севастополь, Ялта, Казань, Красная Поляна, Массандра, Екатеринбург и Калининград.