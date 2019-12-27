В Ольхонском районе вырубили деревья на 38 тыс. рублей

В Ольхонском районе полиция пресекла незаконную вырубку лесов. Оперативники установили и задержали троих мужчин, предположительно действовавших недалеко от деревни Куртун. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
По предварительной версии, подозреваемые в возрасте от 30 до 38 лет уроженцы Иркутского района и Читинской области продали 24 кубометра древесины.
Предварительно лесному фонду нанесен ущерб на сумму свыше 380 тысяч рублей.
Полицейскими на одной из недействующих пилорам, ранее принадлежавших одному из фигурантов обнаружена и изъята тяжелая автомобильная техника и бензопила, предположительно применявшиеся для незаконной добычи леса. А также остатки пиломатериала.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают канал сбыта похищенной древесины.
Возбуждено уголовное дело.