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В Ольхонском районе вырубили деревья на 38 тыс. рублей

27 декабря 2019

В Ольхонском районе полиция пресекла незаконную вырубку лесов. Оперативники установили и задержали троих мужчин, предположительно действовавших недалеко от деревни Куртун. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По предварительной версии, подозреваемые в возрасте от 30 до 38 лет уроженцы Иркутского района и Читинской области продали 24 кубометра древесины.

Предварительно лесному фонду нанесен ущерб на сумму свыше 380 тысяч рублей.

Полицейскими на одной из недействующих пилорам, ранее принадлежавших одному из фигурантов обнаружена и изъята тяжелая автомобильная техника и бензопила, предположительно применявшиеся для незаконной добычи леса. А также остатки пиломатериала.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают канал сбыта похищенной древесины.

Возбуждено уголовное дело.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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