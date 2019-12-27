В 2020 году инвестиционный спрос на жилье может вернуться

В прогнозах на 2019 год пугали страшными последствиями перехода на эскроу. Все предполагали, что цены на недвижимость вырастут на 10-20%, но взглянув на цены уходящего года мы можем сказать что они поднялись не выше уровня инфляции, на 3-5%. Сообщает Российская газета.

По мнению экспертов, сдерживает цены именно слабый спрос. Активный рост цен наблюдался только в начале года, к маю спрос стал снижаться. В результате чего, по количеству сделок 2019 год, скорее всего, будет проигрывать прошлому.

Снижение ставок по ипотеке до 9% также оказалось недостаточно для перезагрузки спроса.

Как считает Андрей Репченко, рост цен на жилье продолжится и составит примерно 5%. Но сильно жилье не подорожает,как только ставки ипотеки перестанут снижаться, она перестанет удешевляться. И переток денег будет в целом непродолжительным. Инвестиционный спрос на недвижимость наблюдается, большей частью, в крупных городах России. В остальных регионах рост цен на жилье будет зависеть от того, много ли там строят.

"По регионам рост цен будет дифференцированный, от 0 до 5%", - считает Репченко.

Эскроу-счета могут оказать позитивное влияние на рынок загородной недвижимости. Как отмечают эксперты компании Knight Frank, когда были относительно доступны деньги дольщиков по крупным проектам многоэтажной плотной застройки, то малоэтажному строительству было очень сложно конкурировать с этими проектами.

Сейчас же, с введением эскроу-счетов, застройщики могут получить примерно одинаковую прибыль и от возведения 400-метровой башни-небоскреба, и от строительства 400 таун-хаусов.