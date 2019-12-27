ВСЖД и ИРНИТУ заключили соглашение о сотрудничестве

Восточно-Сибирская железная дорога и Иркутский национальный исследовательский технический университет 27 декабря заключили соглашение о сотрудничестве. Они будут совместно реализовывать инновационные научно-технические проекты в области производственных технологий, внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технических средств, природоохранных мероприятий, развития цифровых технологий и совершенствования процесса содержания железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в ВСЖД.

По запросу дороги командой университета уже прорабатываются решения по актуальным направлениям, среди которых автоматизированная система энергоэффективного отопления, беспилотные летательные аппараты для нужд инженерно-геологических баз, автоматизированная система удалённого управления вокзалом и др.