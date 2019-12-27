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В иркутском музее МЧС открылась выставка, посвященная ликвидации паводка

27 декабря 2019

В музее ГУ МЧС России по Иркутской области ко Дню спасателя открылась выставка «Паводок в Иркутской области 2019 года». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

Она посвящена тем, кому довелось участвовать в ликвидации последствий крупной чрезвычайной ситуации, постигшей регион в этом году. В зоне ЧС оказались 11 районов Иркутской области, 135 населенных пунктов.

На выставке представлены фотографии и материалы, которые рассказывают о масштабах паводка, о действиях пожарно-спасательных формирований МЧС России и всей территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, военных, национальной гвардии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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