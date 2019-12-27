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Роструд назвал самые популярные у соискателей регионы для переезда

27 декабря 2019

Роструд совместно с порталом «Работа в России» проанализировали резюме соискателей и выяснили, что каждый шестой готов сменить место жительство ради рабочего места.

Большим спросом пользуются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, Крым, Ханты-Мансийский. Далее по популярности следуют Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская, Тюменская и Новосибирская области и Красноярский край.

Чаше всего меняют место жительства специалисты нефтегазовой отрасли (50%), реже всего – врачи (40%). Также не против переезда геодезисты (35%), ветеринары(34%), инженеры(27%) и архитекторы (27%)

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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