Роспотребнадзор дал инструкции по встрече Нового года

Роспотребнадзор рассказал о нескольких простых правилах, которые помогут отпраздновать Новый год без вреда для своего здоровья. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Не забывайте про гигиену

Эксперты просят снизить риск отравлений и пищевых инфекций. Для этого нужно: чаще мыть руки и поверхности, на которых готовите, не допускать перекрёстного загрязнения продуктов, доводить блюда до нужной температуры и быстро их охлаждать, следить за соблюдением температурного режима и сроков хранения приготовленных блюд.

Питайтесь правильно

Заранее продумайте праздничную программу, чтобы застолье не стало единственным мероприятием вечера, запланируйте конкурсы, розыгрыши, подвижные игры. Начните праздничный ужин с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени, которые не только насытят, но и поддержат комфортное самочувствие на протяжении вечера. Ограничьте размеры порций продуктов с высоким содержанием жира и соли, к которым относятся традиционные солёные закуски (колбасы, сыры, икра, солёная рыба).

Употребляйте алкоголь в меру

По возможности, пейте спиртное в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объёмов потребляемой пищи.

Помимо этого, ведомство предостерегает от вождения в нетрезвом виде. «Не позволяйте делать это другим, откажитесь от поездки, если водитель выпил. Даже глоток лёгкого вина или пива значительно снижает скорость реакции водителя, что подвергает риску жизнь пассажиров и десятков окружающих людей».

Побольше двигайтесь

Также ведомство просит побольше двигаться в праздники, ведь это не только застолье. Сохранить необходимый минимум физической активности помогут подвижные игры и просто прогулки на свежем воздухе.

Сохраняйте сухость и тепло

Одевайтесь по погоде. Выбирайте многослойность, несколько слоёв лёгкой одежды более эффективно сохраняют тепло, по сравнению с одним тёплым предметом верхней одежды. Защищайте руки, шею и голову, от холода и ветра, тёплые перчатки, шапка и шарф всегда должны быть с вами.